كل ما تود معرفته عن محور الفريق كمال عامر في الذكرى الثانية لرحيله

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة فريق فخري كمال عامر، أحد القيادات العسكرية والنيابة المصرية الذي وافته المنية عن عمر ناهز 78 عامًا، وهو الرجل الذي كرمته الدولة بإطلاق اسمه على أحد أهم المحاور المرورية الهامة في محافظة الجيزة.

تنفيذ المحور يساعد على تخفيف الضغط المروري على معابر طرق الجيزة

وتستعرض« الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل مشروع محور كمال عامر الذي يعد أول محور عرضي في نطاق القاهرة الكبرى يمر على المحاور الطولية بالعرض فهو يربط بين الطريق الدائري شمالا «الوراق » وبين الطريق الدائرى جنوبا «المنيب» وتم تنفيذه ليساعد على تخفيف الضغط المروري على معابر طرق الجيزة مثل نفق الهرم وناهيا وكوبري فيصل وغيرها.

تشغيل المحور خلال الشهر الجاري تمهيدا لافتتاحه

ومن المقرر تشغيل المحور خلال الشهر الجاري تمهيدا لافتتاحه بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه ويبلغ طوله 15 كيلومترا واستغرق تنفيذه حوالي 3 سنوات وتنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الزحام على الطرق والمحاور الرئيسية لاستيعاب الكثافة السكنية، حيث إن القاهرة الكبرى تقدر بما لا يقل عن 45% من الكثافة السكنية لمصر.

المحور يخفف الزحام على شبكة الطرق في نطاق القاهرة الكبرى

ويهدف المحور إلى تقليل زمن الرحلة على نحو قياسي للمتجه إلى القاهرة الجديدة ثم إلى العاصمة الإدارية قادما من الجيزة أو القاهرة الأمر الذي يساعد على توفير استهلاك الوقود والعمل على راحة المواطن أثناء القيادة ومن ثم تخفيف الزحام على شبكة الطرق في نطاق القاهرة الكبرى.

مد المحور للربط مع محور «تحيا مصر» شمالاً

ويربط المحور القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي ولتعظيم الاستفادة من المشروع تم العمل على مد المحور للربط مع محور «تحيا مصر» شمالاً بإجمالى طول 15 كم ، وعرض «33 – 65.5 » متراً، ويربط المحاور العرضية الرئيسية «26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم»، بالإضافة إلى شوارع « مستشفى الصدر – الثلاثيني – خاتم المرسلين – مطار إمبابة» .

استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري

ويتضمن المشروع إنشاء محور حر اتجاهين بعرض «3 – 4 م» حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض «2 – 3 م» حارة مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكباري التي تم إنشاؤها في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات والخدمات اللازمة.