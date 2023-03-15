الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة عامل بوزارة الأوقاف 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، صباح الأربعاء، فتح باب التقدم بشأن مسابقة العمال 2023، مشيرة إلى أن التقدم للمسابقة سيكون إلكترونياً عبربوابة الوظائف الحكومية.

رابط التقديم على مسابقة العمال 2023

وأوضحت الأوقاف أن للتقدم في مسابقة عامل مسجد «تعاقد» 2023 من خلال الدخول على الرابط ، منوهة بأن التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.

شروط مسابقة عمال المساجد 2023

ونشرت الأوقاف شروط التقديم على مسابقة عامل مسجد «تعاقد» 2023 بجميع محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

بيانات الوظيفة.

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية

أما عن المهارات المطلوبة المهارات الأساسية: الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل.

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم.

شروط التقديم

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

مستوى المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط.

المؤهل: مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة.

مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة: الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

المؤهل الدراسي

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف «وجهين بحسب الأحوال»، كما أن العدد المطلوب هو 1000عامل

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتبارا من 15/ 3/ 2023 حتى 30/ 3/ 2023.

ملاحظة مهمة من الأوقاف

وشددت وزارة على ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بالمتقدم في مسابقة عمال المساجد 2023 بعد الانتهاء من عملية التسجيل، ونوهت الوزارة بملاحظة هامة جاء فيها: أما بالنسبة للإعلان السابق فجار الانتهاء من تدقيق بيانات المرشحين للتعيين، وقريبًا، سنعلن أسماء الناجحين في المسابقة، ويحق لجميع من تقدم في الإعلان السابق التقدم في هذا الإعلان.