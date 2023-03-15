ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار في المخدرات بشمال سيناء

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العريش، وعُثر بحوزتهما على (135 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13,500 كيلو جرام - مبلغ مالي– 3 هواتف محمول).

مليون جنيه قيمة المضبوطات

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة المليون جنيه، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ماجاء بالتحريات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية، متجري ومروجى المواد المخدرة.