ضبط متهمين لسرقتهما أحد المواطنين في شوارع القاهرة وحبسهما 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين لسرقتهما أحد المواطنين في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهما تهمة السرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة.

بلاغ بخطف هاتف محمول من مواطن

تعود بداية البلاغ لوصول إخطار لقسم شرطة الأميرية، حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لخطفهما هاتفًا محمولًا من أحد المواطنين، حال سيره.

بالفحص وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، بأسلوب «الخطف».

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما هاتفين من متحصلات واقعتي سرقة، ودراجة نارية «بدون لوحات»، مستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم

من جهته، أوضح المحامي والخبير القانوني سمير عبد العظيم، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».