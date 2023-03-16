4 مدن الأكثر دفئا اليوم.. شمس ساطعة ودرجة الحرارة العظمى 28

ارتفعت درجات الحرارة اليوم الخميس بشكل ملحوظ معظم المدن والمحافظات، بعد موجة طقس بارد وظواهر جوية شتوية ما بين أمطار وغيوم ورياح، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و20 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بطقس حار نهارا، و12 حتى 16 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى بطقس مائل للبرودة ليلا.

المدن الأكثر دفئا اليوم

تظل عدة مدن تحافظ على صدارة الارتفاع بدرجات الحرارة مسجلة المدن الأكثر دفئا اليوم في طقس حار لشديد الحرارة مشمس نهارا، بدرجات حرارة مابين 28 و27 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، وبين الـ12 و14 لدرجة الحرارة الصغرى بطقس مائل للبرودة ليلا والساعات الأولى من الصباح الباكر.

طقس اليوم

وتنشر «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا اليوم في مصر، والطقس المتوقع بها، من درجات الحرارة الصغرى والعظمى

- مدينة أسوان 28 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى.

- مدينة أبو سمبل 27 درجة مئوية للعظمى و12 درجة مئوية للصغرى.

- مدينة الأقصر 27 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى.

- مدينة الوادي الجديد 27 درجة مئوية للعظمى و12 درجة مئوية للصغرى.