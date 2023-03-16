مصرع طفلين توأم غرقا أثناء اللعب بسوهاج.. «سقطت دراجتهما في المياه»

لقي طفلين توأم في مركز سوهاج، مصرعهما غرقا أثناء اللعب، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة سوهاج بغرق طفلين.

غرق طفلين بترعة الحويتي

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين، فضلا عن انتقال وحدة إنقاذ نهري، وبالانتقال تبين غرق طفلين بترعة الحويتي دائرة مركز سوهاج، وجرى انتشال الجثتين بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.

وتبين أن الطفلين توأم، هما «يوسف. و. ك. م»، وشقيقه التوأم «محمد. و. ك. م»، 7 أعوام، في المرحلة الابتدائية، يقيمان بمنطقة الحويتي في مركز سوهاج.

غرق الطفيلن أثناء اللعب

وبسؤال والدهما المدعو «وائل. ك. م. م»، سن 42 عاما، موظف، يقيم بالناحية ذاتها، أفاد بأنه أثناء استقلال نجليه المذكورين دراجتهما الهوائية، اختل توازنهما وسقطا بالترعة المشار إليها، ما نتج عنه غرقهما ووفاتهما، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.