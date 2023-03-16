حكاية 3 أصدقاء كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه في سوهاج

جمع المقهى الأصدقاء الثلاثة بعد أن أن أنهوا دراستهم المتوسطة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، ليصبح الثلاثة شخصا واحدا لا يفترق، يجدهم الجميع معا دائما، لا عمل لديهم فالثلاثة عاطلون يجدون المقهى مكانا مناسبا لقضاء وقتهم، حتى انضم إليهم الشيطان وقرروا تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه عوضا عن العمل الشريف.

خطة شيطانية للربح

اتفق الثلاثة وفقا للحضر الرسمى، على استيقاف المارة ليلا بالطرق الجانبية بواسطة فرع شجرة وتهديدهم بالسلاح الأبيض والناري والحصول على أموالهم ومتعلقاتهم، مقسمين الأدوار بينهم ما بين التهديد ومراقبة الطريق للحصول على الأموال.

سرقة دراجة نارية بالإكراه

بدأ الأصدقاء الثلاثة عملهم بالفعل حتى استولوا على دراجة نارية تمكن صاحبها من الإبلاغ عنهم ووصفهم حتى تم ضبطهم، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج في مارس 2022 يفيد تلقي بلاغا من المدعو «ب. أ» بتعرضه للسرقة بالإكراه والاستيلاء على دراجته النارية عن طريق استيقافه بفرع شجرة وتهديدة بسلاح أبيض وناري.

توصلت التحريات إلى أن وراء الحادث كلا من «م. ع»، «ع. م»، «م. و»، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين التشكيل العصابي.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما على المتهمين الأول والثاني، و10 سنوات على المتهم الثالث ليسدل الستار على تشكيل الأصدقاء العصابي.