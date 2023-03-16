مصرع نجار صدمته سيارة أثناء شرائه الطعام لزملائه بالقاهرة الجديدة

لقي نجار مسلح مصرعه دهسا، أسفل عجلات سيارة، أثناء ذهابه لشراء طعام لزملائه في موقع العمل بمنطقة القاهرة الجديدة، ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى خاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة لمعرفة هل يوجد تعمد في الواقعة أم أنها قتل خطأ.

وصول شاب مصاب بكسور في الجمجمة

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بكسور في الجمجمة ونزيف خارجي ادعاء حادث سيارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «زكريا صبري دياب»، 25 عامًا يقيم بسوهاج، وبالفحص تبين أنه عامل ويحمل حافظة نقود وكافة الأوراق الشخصية الخاصة به.

التحريات: يعمل نجار مسلح بإحدى شركات المقاولات

وكشفت التحريات أن المتوفي من مركز البلينا بمحافظة سوهاج ويعمل نجار مسلح بإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم، وأضافت التحريات بأن المتوفي ذهب لشراء طعام لزملائه وأثناء عودته دهسته سيارة، وتم نقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.