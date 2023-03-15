إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بدائري الفيوم

أصيب شخصين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة «تاكسي» مع دراجة نارية، مساء اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة لكل من السيارة والدراجة النارية، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين واصطدما معًا، وسقط مستقلي الدراجة النارية أرضًا مصابين بعدة إصابات.

وتوقفت حركة المرور على طريق دائري الفيوم بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فورًا.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم سيارة «تاكسي» مع دراجة نارية، على الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارة ودراجة نارية، وتبينّ وقوع الحادث على دائري الفيوم بين مدخل «الصوفي/ أبو عش»، وسقوط مستقلي الدراجة النارية أرضًا، جراء شدة الاصطدام، وإصابتهما بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمين لهما.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.