اعترافات المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة: «كنت أختار كبار السن»

خضع المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة لجلسة تحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن أثناء بيعه أحد الهواتف المحمولة المسروقة لأحد التجار، واعترف خلالها بتفاصيل الوقائع بالكامل.

طريقة سرقة الهواتف المحمولة

وقال المتهم خلال جلسة التحقيق: «كنت بشوف أي حد بيتكلم في الموبايل أو ماسكة في الشارع، وكنت بجري بسرعة أخطف الموبايل وأهرب»، مؤكداً أنه كان يختار كبار السن أو الصغار حتى لا يستطيعوا الجري خلفه.

وأضاف أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معه: «كنت بعد ما أسرق الموبايل أروح أبيعه، لكن أنا مكنتش أعرف أسعار الموبايل الحقيقية عشان كدة اتكشفت في المرة الأخيرة».

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهم أول أمس الأربعاء، وذلك أثناء بيعه لأحد الهواتف المحمولة بسعر أقل كثيراً من سعره الحقيقي، وهو ما جعل صاحب محل الهواتف المحمولة يشك في السارق، وإبلاغ الجهات الأمنية.

حبس المتهم

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها فيما يتعلق بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وإعادتها مرة أخرى إلى المجني عليهم مرة أخرى، وتعرفوا على كافة المضبوطات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في عابدين، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سوف ينطبق عليه قانون العقوبات وتحديداً المواد أرقام 317 و318، لتصل العقوبة إلى الحبس لأن السرقة لم تقترن بظرف مشدد.