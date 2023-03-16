تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، انتظام حركة وصول وسفر السفن ونشاط حركة تداول البضائع اليوم الخميس 16 مارس، وسجل حجم التداول اليوم 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم الخميس عددها 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 887 شاحنة و61 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وأوضح البيان أن حركة الواردات سجلت 5000 طن بضائع، 471 شاحنة و51 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 416 شاحنة و10 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفن دليلة والحرية والقاهرة ويشهد الميناء مغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 .

تداول 4600 طن بضائع بميناء نويبع

وتابع البيان، أن ميناء نويبع البحري، شهد اليوم تداول 4600 طن بضائع عامة ومتنوعة، و245 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل اليوم السفينة سينا بينما يغادر السفينتان بريدج وايلة.