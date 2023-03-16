«الأرصاد» تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم الخميس ونسبة حدوثها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس، إذ أنه من المتوقع هطول مطر خفيف على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، فضلا عن نشاط للرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

سقوط الأمطار اليوم

وأضافت «الأرصاد» أن الأماكن التي تشهد سقوط أمطار اليوم لن تتأثر كثير بالأمطار حيث أن نسب حدوثها تصل لـ20% فقط وهو ما يؤكد أنها ستكون خفيفة للغاية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، حالة الطقس اليوم، إذ يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقت في درجات الحرارة، شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليكون الطقس اليوم دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا مقارنا بالحرارة أمس وجاءت كالتالي:

- الحرارة في القاهرة 25 - 12

- الحرارة في العاصمة الإدارية 24 - 11

- الحرارة في أكتوبر 25 - 12

- الحرارة في بنها 25 - 12

- الحرارة في دمنهور 23 - 12

- الحرارة في وادي النطرون 25 - 11

- الحرارة في كفر الشيخ 23 - 12

- الحرارة في المنصورة 25 - 12

- الحرارة في الزقازيق 22 - 13

- الحرارة في شبين الكوم 21 - 12

- الحرارة في طنطا 21 - 12

- الحرارة في دمياط 20 - 12

- الحرارة في بورسعيد 19 - 13

- الحرارة في الإسماعيلية 22 - 11

- الحرارة في السويس 22 - 12

- الحرارة في العريش 20 - 10

- الحرارة في رفح 20 - 10

- الحرارة في رأس سدر 23 - 14

- الحرارة في نخل 20 - 09

- الحرارة في كاترين 14 - 06

- الحرارة في الطور 23 - 15

- الحرارة في طابا 22 - 14

- الحرارة في شرم الشيخ 24 - 16

- الحرارة في الإسكندرية 20 - 11

- الحرارة في العلمين الجديدة 19 - 12

-الحرارة في مطروح 18 - 13

- الحرارة في السلوم 20 - 12

- الحرارة في سيوة 20 - 11

-الحرارة في رأس غارب 23 - 15

- الحرارة في الغردقة 24 - 16

- الحرارة في سفاجا 24 - 15

- الحرارة في مرسى علم 25 - 14

- الحرارة في شلاتين 24 - 14

- الحرارة في حلايب 22 - 15

- الحرارة في أبو رماد 23 - 14

- الحرارة في رأس حدربة 24 - 15

- الحرارة في الفيوم 21 - 11

- الحرارة في بني سويف 21 - 11

- الحرارة في المنيا 22 - 11

- الحرارة في أسيوط 21 - 10

- الحرارة في سوهاج 22 - 11

- الحرارة في قنا 23 - 11

- الحرارة في الأقصر 28 - 12

- الحرارة في أسوان 25 - 12

- الحرارة في الوادي الجديد 23 - 12

- الحرارة في أبو سمبل 24 - 11