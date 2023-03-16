«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. وطقس دافئ نهارا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم بقيم تتروح بين 4 لـ5 درجات على جميع مدن الجمهورية، بدءا من السواحل الشمالية للبلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الدلتا ومنطقة مصر الوسطى، حتى شمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح يتحول إلى عاصفة ترابية، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا على تلك المحافظات، وتشهد محافظت جنوب البلاد طقس مائل للحرارة، حيث تتراوح بين 28 لـ30 درجة مئوية.

عاصفة ترابية في المناطق المفتوحة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها، أنّ عددا من المحافظات تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم، وقد تتحول إلى عاصفة ترابية على المناطق المفتوحة والصحراوية والمدن الجديدة، بسبب رياح جنوبية غربية تصل سرعتها بين 30-40 كيلومترا في الساعة، على محافظات شمال الدلتا، والقاهرة الكبرى والجيزة، ومدن القناة، والسواحل الغربية للبلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومناطق متفرقة من سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 25 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 25 - 11

- كفر الشيخ 23 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11