«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة 4 درجات اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليومَ ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات عن الأيام المقبلة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى اليومَ بين 25 و26 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، وستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء الدافئة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويُتوقع خلال فترة المساء وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، وتحديدا مطروح والسلوم، والسواحل الشمالية الغربية، لكنها خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أنّ الأجواء مائلة للحرارة على بعض المناطق من جنوب البلاد خلال فترة النهار ووجود أشعة الشمس التي تساعد على ارتفاعات درجات الحرارة، وفي الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم سيشهد خلال فترة النهار نشاطا للرياح سرعاته بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى وجود كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية مع نشاط الرياح، وسيكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، كما يُتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة.