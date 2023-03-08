قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بيوم المرأة العالمي بكل مواقعه.. ندوات وتكريمات

أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش برنامجا حافلا ومتنوعا خصه للاحتفاء بيوم المرأة العالمي، وذلك على مدار شهر مارس وفي كل مواقعه بالقاهرة والمحافظات، ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بيوم المرأة العالمي والاهتمام بتنفيذ أنشطة تتسم بالتنوع ما بين الاحتفاء والتوعية بجانب تعزيز مهارات المرأة وتنمية مواهبها.

ملتقى «إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة»

من أبرز ملامح البرنامج يستضيف مركز محمود مختار الثقافي من 12 وحتى 14 مارس ملتقى «إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة» – معرض لفنانين من أجيال مختلفة عن المرأة – معرض للحرف النسائية على مستوى 5 محافظات (البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان (متضرري السيول)، الجيزة، الوادي الجديد).

ويجرى تكريم عدد من الرائدات المشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في (الفن التشكيلي – الحرف التراثية – العمارة)– تكريم (قادرات باختلاف – ذوي القدرات الخاصة).

وفي مجال الحرف التراثية ينظم القطاع مجموعة من الورش المختلفة من بينها ورش في مجالات الأزياء والنسيج والصدف بدار النسجيات المرسمة ومركز الفن والحياة براتب صديق، ورش تنمية مهارات للحرف البيئية من خلال بيوت الإبداع بالوادي الجديد مع سيدات قرية (الماكس البحري)، إقامة ندوة بدار النسجيات عن دور الحرف التقليدية وأثرها في النهوض بمستوى المرأة والمجتمع.

تنظيم ندوات ومحاضرات توعوية

كما تعقد مواقع القطاع بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمنصورة وقنا وبورسعيد والمنوفية سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية وأيضا التي تبرز أهمية دور المرأة في بيئات العمل والأسرة، وأثر ذلك على المجتمع، كما يشمل البرنامج ورشاً متنوعة رسم وتلوين وأشغال فنية وفي فنون التطريز وغيرها من المجالات.