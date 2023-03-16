شروط وضوابط سفر الأطفال للحج.. اعرف السن المطلوبة

شريحة كبيرة من المصريين تستعد هذه الأيام للانتهاء من الإجراءات الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، خاصة بعد إعلان نتيجة قرعة الحج التابعة لوزراتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، والتي فاز فيها عدد كبيرة من المواطنين بجميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهي قرعة سنوية يتم فتحها أمام الجميع عدا الذين سبق لهم أداء فريضة الحج، وتشمل الإجراءات الأطفال الذين سيسافرون مع ذويهم للحج.

لذا ومن خلال التقرير التالي، ترصد الوطن الشروط والضوابط المرتبطة لسفر الاطفال لادء فريضة الحج مع ذويهم، وهي شروط معلنة من جانب وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

شروط وضوابط سفر الاطفال للحج

ما زالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، تحرص على تباع الإجراءت الاحترازية داخل المملكة والحرم المكي، خصوصا في أثناء أداء العمرة أو فريضة الحج؛ لمنع انتشار فيروس كرونا في أثناء أداء الشعائر، وجاءت كالتالي:-

- دخول الأطفال الحرم المكي للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات.

- يجب أن يتلقى الأطفال الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا.

- أن يظهر كلمة «محصن» في تطبيق «توكلنا».

- إتاحة تلقي لقاح فيروس كورونا للأطفال، للفئة العمرية من 5-11 عاماً.

هذا ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات عنه نشرتها لصفحة الرسمية لوزارة الصحة، إن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، متاحة امام جميع المعتمرين او الحجاج باجراء pcr للكشف عن فيروس كورونا، حيث يجرى استخراجها بشكل سريع قبل السفر، خاصة أن المعامل المركزية منتشرة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.