«التضامن»: المرأة حصلت على مكاسب غير مسبوقة في عهد السيسي

قالت منال ماهر الجميل مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن يوم المرأة المصرية يمثل أهمية كبيرة كونه يمثل نضال المرأة منذ عام 1919 وحتى الآن، مؤكدة أن المرأة المصرية دائمًا ما كانت فاعلة وصمام أمان للدولة، فما حصلت المرأة عليه هو نتيجة كفاح دام لعقود، ولأول مرة أصبح لدينا قيادة حاسمة تتمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة والعدالة في الحصول على كل المكتسبات.

حصول المرأة على حقوقها بالمحافظات

وأضافت الجميل في حوار مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أنها لمست فرق كبير في حصول المرأة المصرية على حقوقها بالمحافظات المصرية كافة، بفضل وجود قيادة سياسية تفعل ما تقول، ولأول مرة تشهد مصر الإرادة الحاسمة لتنفيذ الأقوال إلى أفعال حقيقية على الأرض.

الدستور المصري يتضمن 20 مادة تتناول حقوق المرأة

وأوضحت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدستور المصري يتضمن 20 مادة تتناول عدالة النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، بطرق مباشرة وغير مباشرة، مشيرة إلى أنه تم ترجمة العديد من هذه الحقوق إلى قوانين وتشريعات على أرض الواقع، ووصفتها بأنها غير مسبوقة وبها جرأة تشريعية.