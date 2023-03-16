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تعرف على كود صرف تكافل وكرامة من خلال فوري

كتب:

منة عبده
11:29 ص | الخميس 16 مارس 2023
صرف تكافل وكرامة من خلال فوري

صرف تكافل وكرامة من خلال فوري

أتاح بنك ناصر الاجتماعي إمكانية صرف تكافل وكرامة من خلال فوري، ضمن الخدمات المقدمة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات والمرتبات، من خلال منافذ «فوري»؛ لدعم عملية التحول الرقمي ونشر ثقافة التعاملات المالية الإلكترونية غير النقدية. 

كود صرف تكافل وكرامة من خلال فوري

يمكن لجميع المواطنين مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» صرف قيمة الدعم النقدي من خلال منافذ شركة فوري المنتشرة في جميع المناطق، من خلال استخدام كود صرف تكافل وكرامة وهو: «46699». 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات صرف تكافل وكرامة من خلال فوري.

خطوات صرف تكافل وكرامة من خلال فوري 

1- تبدأ خطوات صرف تكافل وكرامة من خلال فوري، بالذهاب إلى أحد منافذ شركة فوري. 

2- يتم سحب المبلغ المراد من حسابه عن طريق كارت ATM الخاص به.

3- وفي النهاية، يقوم التاجر بإعطاء العميل إيصال معتمد من شركة فوري بعد إتمام عملية صرف تكافل وكرامة من الال فوري. 

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي، قد أعلن أن معاشات شهر أبريل، ستكون متاحة بكل فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري»، لافتا إلى تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية باستمرار للتسهيل على أصحاب المعاشات، والتى سيتم صرفها بالزيادة المعلنة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.