رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي.. خطوات بسيطة للاستعلام

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث خصصت الوزارة موقع إلكتروني يمكن من خلاله تقديم طلب التسجيل في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذي يستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة، وهناك خطوات بسيطة للاستعلام.

زيادة الدعم النقدي ببرامج تكافل وكرامة بنسبة 25%

وخلال الأيام الماضية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن زيادة الدعم النقدي ببرامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، سيتم صرفه في أبريل المقبل، أي يوم 15 إبريل، حيث يتم صرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في منتصف كل شهر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال زيارة هذا الرابط.

وتتمثل خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، في زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، ومن ثم اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة، ثم كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك، ثم الضغط على «استعلام».

بعد ذلك سيظهر من خلال الموقع الإلكتروني نوع البطاقة للمستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل أو كرامة»، وفي حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب عبر الموقع أيضا.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، في: «صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة والزوج، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا، إفادات من مدارس الأبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاما، آخر 3 إيصالات كهرباء، صورة بطاقة التموين إن وجدت، طابعة برنت تأمين للزوج والزوجة، في حالة وفاة الزوج شهادة الوفاة، وثيقة الطلاق في حالة الطلاق».