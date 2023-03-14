شعبة الخضروات: استقرار الأسعار قبل حلول رمضان.. والبطاطس بــ6.50 جنيه

تشهد أنواع الخضروات كافة استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع إقبال المواطنين على الشراء، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع زيادة اللإقبال واستمرار استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

إقبال المواطنين على شراء الخضروات

وقال يوسف الدمنهوري، عضو شعبة الخضروات والفاكهة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك إقبال يومي من جانب المواطنين على شراء الخضروات، ويزداد أكثر أيام العطلة، بالإضافة إلي أن السوق المصرية تشهد الفترة الحالية حالة من استقرار الأسعار، متوقعا استمرار هدوء الأسعار خلال الفترة المقبلة، وزيادة الإقبال على الشراء، استعدادا لاقتراب حلول شهر رمضان.

أسعار الخضروات اليوم

واستعرض «الدمنهوري» أسعار الخضروات اليوم؛ إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 و6.50 جنيه، والبطاطس ما بين 4 و6.50 جنيه، والكوسة بين 3.5 و 5.5 جنيه، فيما يتراوح سعر البصل بين 10 و15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 18 و21 جنيها، بعد أن سجلت أمس 25 جنيها.

وأوضح عضو شعبة الخضروات والفاكهة، أن سعر الخيار البلدي يتراوح ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، بينما يتراوح سعر البسلة بين 14 و16 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 10 و12 جنيها، بعدما وصل أمس إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 و 5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات.