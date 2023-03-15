أسواق الأسماك المملحة تستعد لموسم شم النسيم.. إقبال كبير على الشراء

تشهد الأسماك المملحة الفترة الحالية، إقبالا كبيرا على الشراء من جانب المواطنين، إذ تعتبر الرنجة والملوحة الأكثر مبيعا، وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، ويأتي ذلك تزامنا مع قرب قدوم شم النسيم وعيد الفطر.

إقبال على شراء الأسماك المملحة

وفي جولة لـ«الوطن» بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، قال تجار إن هناك إقبال من المواطنين على شراء الأسماك المملحة الفترة الحالية وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا إلى قدوم شم النسيم هذا العام خلال رمضان.

وقال يوسف إبراهيم، أحد المنتجين بقرية نبروه الشهيرة بإنتاج الفسيخ والرنجة على مستوى الجمهورية، إن إقبال المواطنين على شراء وتناول الأسماك المملحة مستمر طوال العام، ويزداد في المواسم مثل شم النسيم وعيد الفطر وتعتبر الرنجة والملوحة الأكثر مبيعا.

وأضاف أن مدينة نبروة تشتهر بأجود أنواع الأسماك المملحة، ما يجعل العديد من المواطنين خاصة يسافرون إلى الدقهلية، بالأخص لشراء الكميات التي يحتجونها من الفسيخ والرنجة، ويقومون بتخزينها استعدادا لاقتراب شم النسيم.

أسعار الأسماك المملحة

ومن جهة أخرى، قال يوسف سعد عضو شعبة الأسماك بغرفة دمياط التجارية، إن سعر كيلو الفسيخ يبلغ 220 جنيها، وتتراوح أسعار الرنجة الهولندي من 70 إلى 85 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الملوحة ما بين 90 إلى 100 جنيه، و برطمان رنجه فيليه مخلي نصف كيلو بسعر 55 جنيها، ويبلغ سعر كيلو السردين 35 جنيهًا.