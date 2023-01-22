المدير التنفيذي لـ«صناع الخير»: نبذل مجهودا كبيرا في ملف التمكين الاقتصادي

كشف هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أبرز المحاور التي يتم العمل عليها في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

أهمية محور التمكين الاقتصادي

وقال «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إنه من أهم المحاور التي يتم التعامل معها هو محور التمكين الاقتصادي، حيث يبذل فيه مجهودا كبيرا بالتعاون مع التحالف الوطني من خلال القوافل التي تجوب المحافظات.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية: «عندما ندخل أي قرية، نبحث أولا عن أهم ما يميزها، وأكثر ما يجيده أهالي القرية، وبناء عليه، نؤسس مشروعا يتمحور حول هذا الشيء، ليكون مشروعا للقرية».

اهتمام كبير بالمرأة الريفية

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا أيضا بالمرأة الريفية، إذ يتم التركيز على تعليمها الحرف اليدوية، بحيث يساعدها هذا الأمر على أن تكسب رزقها، وأن يكون لها مصدر دخل خاص بها.