المؤبد لمتهمين بقتل مسن بسبب خلاف على أرض زراعية في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهمين بقتل مسن بـ10 طعنات منها 3 طعنات نافذة بسبب خلاف على أرض زراعية بالسجن المؤبد لكل منهما.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل مسن

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صان الحجر يفيد بإلقاء القبض على كل من «إ.ع.أ.م»، و«ا.ع.ا.م» لأنهما في 20 أغسطس 2023 بدائرة مركز صان الحجر محافظة الشرقية، قتلا المجني عليه «رضا محمد على يوسف» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدّا لهذا الغرض سلاحًا أبيض «سكين» وتربصا له بالمكان الذي أيقنا تواجده به وما إن ظفرا به حتى هجم عليه المتهم الأول وقيّده، وطعنه المتهم الثاني عدة طعنات مستخدمًا في ذلك السلاح الأبيض ما أدى لإصابته التي أودت بحيات، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الحسينية المركزي لمحاولة إسعافه دون جدوى.

المؤبد للمتهمين

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهما.