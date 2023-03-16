3 مدارس بالبحر الأحمر تحصل على شهادة الاعتماد التربوي وجودة التعليم

حصلت 3 مدارس بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر برئاسة هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم على شهادة الاعتماد التربوي وجودة التعليم في إطار رؤية مصر 2023، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار الاهتمام بجودة التعليم وإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية.

مدارس بالبحر الأحمر تحصل على شهادة جودة التعليم

كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في بيان صحفي اليوم الخميس عن حصول مدارس بالبحر الأحمر على شهادة الاعتماد التربوي وجودة التعليم هي مدرسة الثورة الإبتدائية بإدارة رأس غارب التعليمية، ومدرسة روضة سفاجا الابتدائية القديمة بإدارة سفاجا التعليمية، ومدرسة الشهيد أحمد حسن كحيل الابتدائية المشتركة بإدارة رأس غارب التعليمية تحت إشراف الأستاذ قرباوي حسن قرباوي مدير إدارة جودة التعليم

مهلة لعدد من مدارس البحر الأحمر

كما أعلنت إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إعطاء مهلة إستيفاء لعدد من المدارس الأخرى وهي روضة الشهيد طيار أحمد بهاء الدين برأس غارب و درسة شدوان الإعدادية للبنات.

قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر الشكر والعرفان للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على الدعم والمساندة الدائمة لأبنائه الطلاب ودعمه للعملية التعليمية بالمحافظة.