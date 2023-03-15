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تعيين محمود السيد ممثلا لنقابة المهندسين في الاتحاد العربي

كتب:

سهيلة هاني
10:48 م | الأربعاء 15 مارس 2023
طارق النبراوي نقيب المهندسين

طارق النبراوي نقيب المهندسين

أعلن طارق النبراوي نقيب المهندسين ، تعيين المهندس محمود السيد عربي، ممثلا لنقابة المهندسين في مكتب النقابة الدائم لاتحاد المهندسين العرب.

وأصدر نقيب المهندسين، قرارا بتعيين المهندس محمود السيد عربي بدلا من المهندس أحمد صبري ممثلا لنقابة المهندسين في المكتب الدائم لاتحاد المهندسين العرب.

وجاء قرار طارق النبراوي نقيب المهندسين بعد عدد من القرارات التي أصدرها النقيب خلال الأيام الماضية، بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين 6 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة المهندسين، يوم السبت 18 مارس الجاري لوضع الخطط التنفيذية لقرارات الجمعية العمومية العادية للنقابة.

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بقلم سهيلة هاني