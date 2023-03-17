آخر فرصة للتسجيل بامتحانات تحديد المستوى للعائدين من أوكرانيا.. اعرف الموعد

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل مرة أخرى في امتحانات تحديد المستوى، للطلاب العائدين من أوكرانيا، ولم يلتحقوا بالامتحانات السابقة، بهدف إلحاقهم بالجامعات المصرية.

آخر فرصة للتسجيل بامتحانات تحديد المستوي للعائدين من أوكرانيا

وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، في بيان لها، على أن آخر موعد للتسجيل بامتحانات تحديد المستوى المرحلة الرابعة، للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، سيكون يوم السبت المقبل الموافق 18 مارس، من خلال زيارة هذا الرابط، وذلك لحصر الأعداد وبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة، ونوهت الوزارة على أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتسجيل.

شروط الالتحاق بالجامعات المصرية

- اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العالية أو الشهادات المعادلة لها.

- يشترط أن يكون الطالب من بين الطلاب المقيدين بالعام الجامعي 2021 - 2022 فقط، شهادة قيد من الجامعة، بيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتازها.

- يشترط ألا تقل مدة الدراسة بالجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات المصرية

- صورة الرقم القومي.

- طلب التحويل.

- ملء الاستمارة الموحدة.

- صورة شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.

- إثبات الإقامة الفعلية قبل 24 فبراير الماضي.