رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

آخر فرصة للتسجيل بامتحانات تحديد المستوى للعائدين من أوكرانيا.. اعرف الموعد

كتب:

منة عبده
05:47 ص | الجمعة 17 مارس 2023
السفيرة سها جندي

السفيرة سها جندي

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل مرة أخرى في امتحانات تحديد المستوى، للطلاب العائدين من أوكرانيا، ولم يلتحقوا بالامتحانات السابقة، بهدف إلحاقهم بالجامعات المصرية.

آخر فرصة للتسجيل بامتحانات تحديد المستوي للعائدين من أوكرانيا

وأكدت وزارة الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، في بيان لها، على أن آخر موعد للتسجيل بامتحانات تحديد المستوى المرحلة الرابعة، للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، سيكون يوم السبت المقبل الموافق 18 مارس، من خلال زيارة هذا الرابط، وذلك لحصر الأعداد وبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة، ونوهت الوزارة على أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتسجيل. 

شروط الالتحاق بالجامعات المصرية

- اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العالية أو الشهادات المعادلة لها.

- يشترط أن يكون الطالب من بين الطلاب المقيدين بالعام الجامعي 2021 - 2022 فقط، شهادة قيد من الجامعة، بيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتازها.

- يشترط ألا تقل مدة الدراسة بالجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات المصرية

- صورة الرقم القومي.

- طلب التحويل.

- ملء الاستمارة الموحدة.

- صورة شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.

- إثبات الإقامة الفعلية قبل 24 فبراير الماضي.

اقرأ المزيد:

وزيرة الهجرة تناقش سبل جذب الاستثمارات مع مدير شركة «إنفستجو» الأمريكية

تحرك عاجل من «الهجرة» بشأن تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»

«الهجرة» تنظم تدريبات مجانية خلال شهر مارس للتأهيل على العمل في ألمانيا

وزيرة الهجرة تلتقي عددا من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والفاتيكان

تعرف على شروط دعم المشروعات الصغيرة من وزارة الهجرة لشباب 14 محافظة

«الهجرة» تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا لتحديد المستوى للمرة الرابعة
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.