قطع الكهرباء عن 9 مناطق في بنها السبت المقبل

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن قطع التيار الكهرباء في بنها السبت المقبل لمدة 3 ساعات حيث سيجري فصل لوحة توزيع كفر السرايا مدينة بنها، قطاع كهرباء القليوبية مما يتسبب في قطع التيار عن 9 مناطق ومبان.

وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن قطع الكهرباء في بنها السبت المقبل سيستمر وفق بيان الشركة لمدة 3 ساعات للصيانة الدورية واختبار المغذيات مما يستلزم قطع التيار عن 9 مناطق ومبان.

مدة قطع الكهرباء في بنها السبت المقبل

أشار بيان الشركة إل أن قطع الكهرباء في بنها السبت المقبل سيكون من الساعة 8 صباحا وحتى 11 صباحا للصيانة الدورية واختبار المغذيات حيث سيتم فصل لوحة توزيع كفر السرايا ببنها الجديدة

خريطة قطع الكهرباء في بنها السبت المقبل

أوضح بيان شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ان خريطة قطع الكهرباء في بنها السبت المقبل كالتالي:

منطقة كفر السرايا

شارع فريد ندا

مستشفى الطفل ببنها

مستشفى الصدر

مستشفى الرمد

المستشفى الكويتي

مستشفى النفسية

مبنى مديرية امن القليوبية

مبنى مديرية الري

وكشفت الشركة في بيانها عن أنه من المقرر قطع الكهرباء ايضا بمدينة قليوب في محافظة القليوبية غدا الجمعة بفصل لوحة قليوب للصبانه الدورية من الساعة 8 صباحا حتي 11 صباحا بمناطق قليوب المحطة ومدينة قليوب وعزبة الحجر وعزبة امام وعرب الحوامدة وغشارات السكة الحديد ومصنع ابن سينا ومستشفي قليوب الشاملة.