العالم الهولندي يحذر مجددا: نشاط زلزالي كبير بين 16 و19 مارس

بعد تنبؤات كثيرة أطلقها عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، الشهر الماضي عن أنشطة زلزالية في عدد من المناطق حول العالم وتعرضه لانتقادات كثيرة بسبب تنبؤاته التي لم تثبت صحتها على أرض الواقع، تحدث عالم الزلازل الهولندي مجددا عن نشاط زلزالي كبير متوقع حدوثه قريبا خلال مارس الجاري.

وكان عالم الزلازل الهولندي قد توقع حدوث زلزال شرق المتوسط المدمر والذي ضرب تركيا وسوريا قبل وقوعه بثلاثة أيام وهو ما أعطى صدى وانتشارا لتوقعاته.

وتوقع عالم الزلازل الهولندي حدوث زلزال كبير بين 16 و19 مارس الجاري، معلنا في تغريدة جديدة على حسابه في تويتر عن نشاط زلزالي كبير متوقع بين 16 و19 مارس الجاري.

وأشار عالم الزلازل الهولندي إلى أن هناك تموضعا للكواكب مثيرا للاهتمام سيظهر غداً الاثنين ليتحول إلى حرج ما بين 15 إلى 17 مارس، مما قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير بين 16 و19 مارس الجاري.

Somewhat more critical planetary geometry occurs tomorrow (13th). A convergence of critical planetary geometry occurs 15-17 March which may result in large seismic activity approx. 16-19 March. https://t.co/LI48ML8Qi4