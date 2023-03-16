إصابة 5 سيدات عقرهن كلب ضال في مركز الشهداء بالمنوفية

شهد مركز الشهداء في محافظة المنوفية، إصابة 5 سيدات بجروح متفرقة بالجسم، إثر قيام كلب ضال بالهجوم عليهن في قرية زاوية الناعورة، وعلى الفو تم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تدخل عاجل من الطب البيطري في المنوفية لقرية زاوية الناعورة

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور تلقي الإخطار بالواقعة، انتقلت لجنة من الطب البيطري إلي القرية وهي متواجدة هناك الآن، ويتم البحث عن الكلب للتخلص منه لمنع تكرار هذه الواقعة مرة أخرى وحفاظاً على سلامة الجميع.

هجوم كلب ضال على سيدات بقرية زاوية الناعورة

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بإصابة عدد من السيدات إثر قيام كلب ضال بالهجوم عليهن وإحداث إصابات بهن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار كافة الجهات المعنية للتعامل الفوري، وكذلك إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

على صعيد متصل، شهد مركز السادات في محافظة المنوفية، أول أمس، إصابة طفل بإصابات خطيرة في الوجه إثر قيام كلب ضال بالهجوم عليه وإحداث إصابات كبيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتخلص من الكلب، كما تم إجراء تدخل جراحي عاجل للطفل وإنقاذ حياته.