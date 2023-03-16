رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية لتكريم المسنين والأيتام

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها احتفالية تكريم المسنين والأيتام التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب احتفالا بيوم اليتيم، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية ، واتحاد الطلاب بالجامعة.

جزء لا يتجزأ من المجتمع

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن هذا الاحتفال يعد بمثابة رسالة لجميع الأيتام والمسنين بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتأكيد على أن رعايتهم وتلبية مطالبهم حق أصيل على كافة أفراد وطوائف المجتمع، موضحا أن هذه الاحتفالية تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال الأيتام وأهلنا المسنين.

خدمة المجتمع المحيط

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجامعة لا يتوقف دورها على العملية التعليمية فقط، ولكن يشمل خدمة المجتمع المحيط بها وتلبية احتياجاته، لذلك تحرص إدارة الجامعة كل عام على المشاركة والاحتفال بأهلنا المسنين والأطفال الأيتام ، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخيري بشكل مستمر لتقديم كافة المساعدات التي يحتاجونها والرعاية الكاملة، مؤكدا على أن هؤلاء الأطفال هم المستقبل فهم متميزون ويستحقون كل الخير منا.

في ختام الحفل قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتوزيع الهدايا على الضيوف، موجها الشكر لهم، وعبر الأطفال والمسنين عن سعادتهم بالحضور إلى جامعة بنها، ووجهوا الشكر لإدارة الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على تنظيم الحفل وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.