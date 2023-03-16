سعر الفائدة على شهادة «الأهلي» ذات العائد الربع سنوي مارس 2023

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالعملة المحلية من بينهم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، وفي السطور التالية التفاصيل.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من البنك الأهلي المصري لشهر مارس على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، تكون المدة 3 سنوات وسعر العائد 16.5% ربع سنويًا.

أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

ويتيح البنك الأهلي المصري الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروعه وفقا للتعليمات السارية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

نوع العائد

وبالنسبة لنوع العائد للشهادة البلاتينية، متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بزيادة «0.25%» يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين و الجدد، وبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.