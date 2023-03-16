«الحياة الآن».. مباشر: استمرار إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بسوهاج

رصدت كامير برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات في مركز المراغة – سوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي

ووفق التقرير فإن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات في سوهاج تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، وتقع على مساحة 700 ألف متر مربع، وتخدم قرى الشيخ يوسف وإقصاص وشندويل وناحية عامر ونجع طايع.

وتستفيد قرى باصونة ونجع أبو عوض وبهتا والبهاليل وبني وشاح والعمور والسمارنة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات، ويبلغ عدد المستفيدين منه 180 ألف نسمة، ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل للأهالي، ومازال العمل مستمرًا.

أهداف «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.