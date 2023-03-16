الأم المثالية بأسوان.. أرملة منذ 32 عاما وربت 4 أبناء من «ماكينة خياطة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اسم الأم المثالية على محافظة أسوان، وهي السيدة رضا عبدالحميد إسماعيل أبو العلا، أرملة منذ 32 عاما، وعمرها 67 عاما، تقرأ وتكتب، ربة منزل، وربت 4 أبناء، الأولى بكالوريوس دراسات إسلامية، والثانية بكالوريوس دراسات إسلامية، والثالثة بكالوريوس دراسات إسلامية، والرابع بكالوريوس لغة عربية.

الأم المثالية على محافظة أسوان

بحسب تقرير وزارة التضامن الاجتماعي، تزوجت الأم ورزقها الله بـ3 أبناء ثلاثة بنات وولد، توفي الزوج تاركا لها ثلاثة بنات وولد، والأم كانت في مقتبل العمر، وأكبر البنات كانت 8 سنوات وأصغر الأبناء في عمر 3 سنوات، ورفضت الأم كل عروض الزواج خوفا على أبنائها من زوج الأم، وتعرضت لضغط كبير من أهلها للزواج مرة أخرى، ولكنها رفضت وصمدت وبدأت رحلة الكفاح والعطاء نحو أبنائها.

شراء ماكينة لحياكة الملابس ورفضت الزواج

وفرت الأم من قوتها واشترت ماكينة لحياكة الملابس، لمساعدتها على توفير متطلبات الحياة مع معاش الزوج الذي كان لا يكفي متطلبات الأبناء، واهتمت الأم بتعليم أبنائها وحرصت على حصولهم جميعا على مؤهلات جامعية، ومرت الأيام وكبر الأبناء وتحملت الأم الكثير والكثير، وكانت تشد على أيديهم حتى صاروا جميعا أصحاب مؤهلات عليا، وتخرجوا في الجامعة.

وواصلت الأم كفاحها مع أبنائها حتى تزوجوا وما زالت ترعاهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ قصة السيدة تحمل كل معاني الوفاء والإخلاص، وحرمت نفسها من كل معاني الحياة وانكبت على تربية وتعليم أولادها.