الفائزة بالأم المثالية 2023 بالوادي الجديد.. محاربة سرطان وربت 4 أطباء

فازت عزيزة أحمد عمر عبد ربه، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، بمسابقة الأم المثالية لعام 2023، بمحافظة الوادي الجديد، وتبلغ من العمر 60 عاما، متزوجة، وحاصلة على دبلوم فني تجاري، ولديها 4 أبناء، الأول حاصل على بكالوريوس طب وجراحة، والثاني حاصل على بكالوريوس طب وجراحة أيضا، بينما حصل الابن الثالث على بكالوريوس صيدلة، والابن الرابع بكالوريوس طب أسنان.

كاتب أول بمدرسة ابتدائي داخل محافظة الوادي الجديد

وتعمل «عزيزة» بحسب بيان عن وزارة التضامن، حاليا، كاتب أول بمدرسة ابتدائي في الوادي الجديد، ويعود تاريخ زواجها لعام 1991، حيث تزوجت حينها من موظف بسيط ولديه قطعة أرض يعمل بها، وعاشت حياه هادئة مع أسرتها، ورزقت منه بأربعة أبناء وعندما كان الابن الأكبر في الصف الثالث الابتدائي أصيبت بمرض السرطان.

وعلى الفور أخذت الأم عهد على نفسها بألا تخبر أحدا من أسرتها بمرضها وتحملت على نفسها حتى لا يؤثر ذلك على أبنائها، ومشوارهم التعليمي، واختارت أن تعيش قصة كفاح المرض بمفردها.

ورغم معاناتها مع مرض السرطان، إلا أنّها حرصت على تعليم أبنائها والسهر على راحتهم، فكانت تذهب معهم إلى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وترجع لتذاكر معهم دروسهم، حتى تفوق الأبناء في مراحلهم الدراسية والتحقوا بكليات الطب والصيدلة، وكانت الأم تسافر معهم في فترة الامتحانات، وتظل معهم طول فترة الامتحانات لحرصها الدائم على رعايتهم وراحتهم.

في عام 2002 تفشى المرض بجسد الأم

وأثناء رحلة علاجها مع جرعات العلاج الكيماوي، فكانت تُخبر أسرتها أنها تقوم بعمل جلسات علاج طبيعي على كتفها المصاب بالالتهابات الحادة، وفي عام 2002 تفشى المرض بجسد الأم وكان لابد من إجراء عملية استئصال الثدي بالكامل، وكل ذلك لم يعلم أبنائها شيئا إلى أن أشتد المرض عليها عام 2021 م، وبعد معاناه طويلة أخبرت أولادها بحقيقة مرضها، بعد أن اطمأنت على مستقبلهم التعليمي وتخرجوا جميعا وحصلوا على شهادتهم العلمية.