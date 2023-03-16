استشاري محطة الصرف بسوهاج لـ«الحياة الآن»: المشروع يقوم على برك الأكسدة

رصدت كامير برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات في مركز المراغة – سوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

محطة معالجة الصرف الصحي بالغريزات

قال المهندس عزت فرج، استشاري مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات، إن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات في سوهاج يخدم 13 قرية من مركز المراغة، ويستفيد منه 180 ألف نسمة، ويوفر 1600 فرصة عمل للأهالي، موضحًا أن المشروع يختص في معالجة مياه الصرف عن طريق برك الأكسدة وهي عبارة عن 12 حوضا منهم 2 لاهوائي و2 حوض ترددي و8 أحواض انضاج، ونعمل تنقية المياه بأفضل صورة لإعادة استخدامها مرة أخرى في زراعة الغابات الشجرية.

وفي نفس الصدد، أضاف المهندس عماد حنا، مدير مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات، أن المشروع يحتوع على 4 ملايين متر مكعب حفر، و110 آلاف متر مكعب خرسانة، و555 ألف مسطح من البولي إيثيلين، مشيرًا إلى أن كميات الحفر قاربت على الانتهاء بنسبة حوالي 95% وهذا إنجاز في المشروع، بينما عمليات البولي إيثيلين اقتربت من النتهاء بنسبة 40%، مؤكدًا على أن المشروع يبعد عن الكتل السكانية ويحافظ على الصحة العامة للإنسان.

المشروع يعمل بطاقة 30 ألف متر يوميًا

يذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، وتقع على مساحة 700 ألف متر مربع، وتخدم قرى الشيخ يوسف وإقصاص وشندويل وناحية عامر ونجع طايع.

وتستفيد من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات، قرى باصونة ونجع أبو عوض وبهتا والبهاليل وبني وشاح والعمور والسمارنة، إذ تستفيد 180 ألف نسمة منه، ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل للأهالي، ومازال العمل مستمرًا.