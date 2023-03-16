الأم المثالية في بني سويف: ربنا كرمني في أبنائي بعد وفاة زوجي بالسرطان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الفائزة بالأم المثالية عن محافظة بني سويف للعام 2023 وهي صفاء علي عبد الوهاب مقاوي، تقيم في حي الحميات بمدينة بني سويف، مُعلمة خبيرة بوزارة التربية والتعليم ونجحت في تربية أبنائها بعد وفاة زوجها منذ 21 عاما بعد صراع مع مرض السرطان لمدة 3 سنوات.

رحلة صفاء مقاوي في تربية أبنائها

وقالت صفاء علي عبد الوهاب مقاوي: «الحمد لله على نعمه وفضله علينا، وسعيدة للغاية باختياري من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ورحلتي بدأت مع الحياة بعد زواجي فقد رزقني الله بثلاث من البنات، وأصيب زوجي بمرض سرطان الدم، وظل في صراع ومعاناة مع المرض لمدة ثلاث سنوات حتى توفاه الله عام 2002، تاركاً لي 3 بنات الابنة الكبرى بالصف الثاني الابتدائي، والثانية 4 سنوات، والثالثة سنة ونصف، ومعاش ضئيل لا يكفي متطلبات الحياة».

وفاة الزوج

وتابعت الأم المثالية عن محافظة بني سويف: «أصبحت المسؤولة عن البنات ورعايتهن وتعليمهن، وتحملت الكثير من أجل تربيتهن بمفردي، وأصبحت وصية عليهن بعد الجد، واستكملت دراستي حيث كنت حاصلة على بكالوريوس الزراعة، فتقدمت للحصول على دبلوم تربوي بجانب مؤهلي حتى تم تعييني بإحدى المدارس، وحصلت على العديد من الدورات التدريبية للترقي في عملي، ووضعت هدف أمامي وهو تعليم بناتي أفضل تعليم».

زواج الابنة الكبرى والتحاق الثانية بالطب

وقالت: «أكرمني الله وتخرجت ابنتي الكبرى من كلية التجارة وتزوجت، والابنة الثانية تدرس بكلية الطب، والثالثة طالبة بكلية الحقوق، والحمد لله على ما وصلنا إليه».