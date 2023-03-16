خطوات الاشتراك في تطبيق سيارات المصريين بالخارج.. تخفيض 70%

انتهت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج من تحديث البيانات والتعديلات الجديدة على تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، استجابة لمطالب ومقترحات المصريين بالخارج.

ومدت وزارة الهجرة التقديم في مبادرة سيارات المصريين بالخارج حتى 14 مايو 2023، للاستقادة منها بالإضافة إلى تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70٪ حيث يتعين على المشتركين دفع 30٪؜ فقط من الضريبة الجمركية، وربطها كوديعة يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري، وفقا لسعر الصرف وقت استرداد الوديعة.

مدة فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وجرى مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم بعد انتهاء أقساط السيارة، وفي حالة المالك الثاني، يمكنه جلب السيارات إذا لم يمر عليها 3 سنوات من تاريخ التصنيع.

خطوات التسجيل في تطبيق سيارات المصريين بالخارج

1- تحميل تطبيق «استيراد سيارات المصريين بالخارج».

2- التسجيل الأولى للسيارة المرغوب في استيرادها.

3- فتح حساب إلكتروني على تطبيق سيارات المصريين بالخارج برقم تعريفي مميز.

4- إدخال البيانات الشخصية: «الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، دولة الإقامة، الرقم القومي، رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه، وسيلة التواصل، بيانات الحساب البنكي بالخارج».

5- رفع المستندات على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وهي: «صورة ألوان من بطاقة رقم قومي، جواز سفر أو شهادة ميلاد، مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي سار، كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب، قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب أحد أفراد الأسرة».

6- تسجيل بيانات السيارة الأساسية والتي تشمل نوع السيارة، وتاريخ أول ترخيص، وبلد المنشأ، وسنة الصنع، والسعة اللترية.

7- يحدد التطبيق تلقائيًا المبلغ النقدي المستحق عن السيارة.

8- الرد على هذا الاستعلام خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها.