7 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج عقب التعديلات الجديدة

شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تعديلات جديدة ضمن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم تسهيلات أكثر لجميع أبناء الوطن المغتربين بالخارج، وإتاحة الاستفادة من قانون الإستيراد لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج.

التعديلات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

كما أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطبيق إلكتروني خاص بإستيراد سيارات المصريين بالخارج، يمكن تحميله عبر الهواتف الأندوريد وغيرها من الهواتف، ومن ثم التسجيل من خلاله واتباع خطوات إستيراد السيارات من الخارج.

وتتمثل التعديلات في مد فترة التسجيل والسداد من 4 إلى 6 أشهر، حتى 14 مايو 2023، ومد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية تسترد بعد 5 سنوات.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج عقب التعديلات الجديدة، وفقا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

7 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

1- يشترط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج أن لا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 سنة.

2- يشترط أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها.

3- يشترط وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

4- يشترط استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

5- يشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

6- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات.

7 - يشترط تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.