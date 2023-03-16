تفاصيل حالة الطقس غدا.. سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة استقرارا في الأحوال الجوية، ويسود طقس مائل للدفء من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية حتى الساعة العاشرة صباحا.

وفي حالة الطقس غدًا تكون فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق أقصى غرب البلاد على مطروح والسلوم وسيدي براني، إلا أنها غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة غدا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة الموافق 17 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري، الكبرى 25 والصغري 15.

- السواحل الشمالية، الكبرى 20 والصغرى 14.

- جنوب سيناء، الكبرى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد، الكبرى 28 والصغرى 11.

جنوب الصعيد، الكبرى 31 والصغرى 14.

موعد انتهاء فصل الشتاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء جغرافيا، خلال 4 أيام بدءًا من اليوم، ووفقا للحسابات الجغرافية، فإنّ نهاية فصل الشتاء ستكون يوم 20 مارس الجاري، أي بعد نحو 3 أيام من الآن، وموعد فصل الربيع سيكون الثلاثاء 21 مارس.