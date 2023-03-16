متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. «الأرصاد» تجيب

كشفت هيئة الأرصاد في نشرتها الأسبوعية، موعد تحسن حالة الطقس بعد ما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء الأحوال الجوية، متوقعة أنه بدءًا من غد الجمعة إلى الأربعاء المقبل يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفي حالة طقس اليوم، استقرت الأحوال الجوية إذ كان الطقس مائلًا للدفء بدء من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في ظل وجود ظواهر مؤثرة أبرزها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، خاصة على مطروح والسلوم، وسيدي براني، من السواحل الشمالية الغربية، لكنها كانت غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12