خبير اقتصادي: مصر تمكنت بالمشروعات من استيعاب صدمة تراجع النمو العالمي

قال الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات العالمية، والصدمات المتوقعة وغير المتوقعة محليا وعالميا، مثل جائحة كورونا وتغيرات جيوسياسية وخلل أسعار الطاقة والغذاء.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «مال وأعمال» مع الإعلامية إنجي طاهر على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الاقتصاد المرن هو الاقتصاد الذي يتمكن من التعامل مع هذه الصدمات بشكل يقلل من أثرها على المواطنين والاقتصاد القومي.

مستويات السياسة الاقتصادية

وأوضح أن هناك 3 مستويات من السياسات الاقتصادية في أي اقتصاد، وهي السياسات النقدية والسياسات المالية وحزمة السياسات الاجتماعية المختلطة بين المالي والنقدي، ويمكن للدولة من تحريك هذه السياسات سنويا حسب مستهدفاتها.

ولفت إلى أن أي صدمة اقتصادية عالمية، مثل ارتفاع أسعار النفط والغذاء، تنعكس على بعض الدول بشكل إيجابي وهي الدول المصدرة، وبعض الدول بشكل سلبي وهي الدول المستوردة.

مشروعات ضخمة

وذكر أن مصر تمكنت عبر مجموعة ضخمة من المشروعات خلال السنوات الماضية، أن تستوعب آثار تراجع النمو العالمي وتمتص الصدمة دون أن يدخل الاقتصاد المصري في ركود طويل، وهو ما نال إشادة مؤسسات مالية عالمية.