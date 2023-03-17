آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية.. باق من الزمن 4 أيام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، آخر موعد لتقدم أعضاء الجمعيات الأهلية لحج الجمعيات 2023، مشيرة إلى أنه تم تحديد الاثنين المقبل ليكون آخر يوم للتقدم للحج، ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 منذ أكثر من أسبوع وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، لافتة إلى أن لشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام تتمثل فيما يلي:

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية مسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، كما يشترط أن يكون العضو مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا .

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- يشترط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

- لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم .

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية.