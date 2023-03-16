«صنايعية مصر» يكشف كيف ساهمت «كولونيا 555» في بناء السد العالي

قال الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إن «كولونيا 555» نجحت بفضل تعب حمزة الشبراويشي، نجاح عابر للحدود، فأصبحت مطلوبة سواء صراحة باسمها، أو بنفس المحتوى لكن بعلامة تجارية أخرى.

بناء السد العالي

وأضاف «طاهر»، خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «dmc»، أنه عندما جرى بناء السد العالي، جرى الاقتراض من بعض الدول، منها دول قالت إنها ستحصل على مستحقاتها «كاش»، وأخرى قالت إنها ستحصل على مستحقاتها بضاعة من مصر.

ولفت إلى أنه جرى اختيار ثلاجات «إيديال» وقطن، لكن على رأس القائمة كانت «كولونيا 555»، وكانت واحدة من مصادر تمويل بناء السد العالي.

وأوضح أنه في بدايات بناء السد العالي حدثت مشكلة ما، كانت ستؤدي لتضرر الجزء الذي جرى إنجازه، ففكر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حل المشكلة، واختار صدقي سليمان لذلك.

دور صدقي سليمان في بناء السد

وأوضح أن صدقي سليمان ضابط مهندس، شارك في تأسيس مصنع الحديد والصلب، الذي طلب صلاحيات رئيس جمهورية وتليفون مباشر للحديث منه في مكتب «عبدالناصر»، وبعد حصوله على الصلاحيات، سافر إلى أسوان لمدة 8 سنوات، ولم يعود للقاهرة إلا بعد تشغيل السد.