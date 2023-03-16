رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«صنايعية مصر» يكشف كيف ساهمت «كولونيا 555» في بناء السد العالي

كتب:

محمد عزالدين
09:22 م | الخميس 16 مارس 2023
السد العالي

السد العالي

قال الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إن «كولونيا 555» نجحت بفضل تعب حمزة الشبراويشي، نجاح عابر للحدود، فأصبحت مطلوبة سواء صراحة باسمها، أو بنفس المحتوى لكن بعلامة تجارية أخرى.

بناء السد العالي

وأضاف «طاهر»، خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «dmc»، أنه عندما جرى بناء السد العالي، جرى الاقتراض من بعض الدول، منها دول قالت إنها ستحصل على مستحقاتها «كاش»، وأخرى قالت إنها ستحصل على مستحقاتها بضاعة من مصر.

ولفت إلى أنه جرى اختيار ثلاجات «إيديال» وقطن، لكن على رأس القائمة كانت «كولونيا 555»، وكانت واحدة من مصادر تمويل بناء السد العالي.

وأوضح أنه في بدايات بناء السد العالي حدثت مشكلة ما، كانت ستؤدي لتضرر الجزء الذي جرى إنجازه، ففكر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حل المشكلة، واختار صدقي سليمان لذلك.

دور صدقي سليمان في بناء السد

وأوضح أن صدقي سليمان ضابط مهندس، شارك في تأسيس مصنع الحديد والصلب، الذي طلب صلاحيات رئيس جمهورية وتليفون مباشر للحديث منه في مكتب «عبدالناصر»، وبعد حصوله على الصلاحيات، سافر إلى أسوان لمدة 8 سنوات، ولم يعود للقاهرة إلا بعد تشغيل السد.

اقرأ المزيد:

مدبولي: محطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة 3 أضعاف السد العالي

وزير الري: السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين

وزارة الثقافة تنظم عن السد العالي.. مشروع يعبر عن الإرادة المصرية

برنامج «صنايعية مصر»: إعلانات كولونيا الشبراويشي لها دور كبير في بناء السد العالي

رفع كفاءة وتأهيل طريق السد العالي بطول 150 مترا في محافظة أسوان

خبير: الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح في مصر تجاوزت قدرات السد العالي
بقلم محمد عزالدين