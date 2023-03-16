خطوات التقدم للطرح الثاني من أراضي مبادرة «مسكن».. متاحة لجميع الأفراد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الطرح الثاني للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مسكن»، بنظام الطرح الدائم؛ للقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وللإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور توضح «الوطن» تفاصيل الطرح الثاني لمبادرة مسكن وخطوات التقدم لها.

خطوات حجز أراضي مسكن

يبدأ الطرح من اليوم الخميس 16 مارس، ولمدة شهرين.

يكون الحجز من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية من هنا

- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة من خلال الدخول على الرابط من هنا لمطالعة قطع الأراضي، وتحميل كراسة الشروط.

- إنشاء حساب جديد «للعملاء الجدد» وملء البيانات المطلوبة مثل: «الرقم القومي، الاسم من واقع البطاقة، البريد الإلكتروني، رقم المحمول، العنوان الحالي».

- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها واختيار الموقع.

- الضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بقطع الأراضي المتاحة «كروكيات، جدول تفصيلي».

- استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها «إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة للأراضي الأكثر تميزا، إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض للأراضي المميزة والمتوسطة».

- استخراج استمارة الحجز والتوقيع عليها حيث وتتضمن تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني وإيصال سداد جدية الحجز والمصاريف.

مميزات الحجز في أراضي مسكن

- يوفر الطرح قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أي أسبقية سواء للدخول للموقع أو تحويل جدية الحجز أو حجز قطعة الأرض.

- يشمل الطرح الثاني 481 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق وحدائق أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان وبدر والسادات والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة.

- يتيح الموقع الإلكتروني للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

الشروط والتعليمات الواجب اتباعها

- في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي «تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك».

- أما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة يتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي يتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

- لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة أو تعديل وعملة السداد ونسبة استكمال ثمن الأرض بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الدراسة.

تظل الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص «عملة السداد، نسبة الاستكمال» محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز.

يتم البت في الحجز من خلال الهيئة وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وخلال أيام من غلق باب الحجز تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.