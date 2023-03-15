«الإسكان» تخصص 68 قطعة أرض في 17 مدينة لإقامة مشروعات عمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 68 قطعة أرض بـ17 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمراني مختلط – مخابز – مدينة طبية – حضانة – مكتب بريد – كنيسة – محطة خدمة وتموين سيارات – كافتيريات ومطاعم – غزل ونسيج – ملابس جاهزة – أمن غذائي، وأنشطة تعليمية وطبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وزراعية وفندقية...وغيرها).

وقال الجزار إنه مدينة العاشر من رمضان، تمّ تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعي – طبي – حوش زراعي – غزل ونسيج – ملابس جاهزة)، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 11 قطعة أرض، بأنشطة (عمراني مختلط – إداري – تجاري محطة خدمة وتموين سيارات – تجارى إداري – تجاري إداري فندقي – طبي – تعليمي – تجاري فندقي – تجاري)، وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – طبي – سكني)، وفي مدينة السادات، تم تخصيص 11 قطعة أرض، بأنشطة (تجاري إداري سكني – مخبز – صناعي – أمن غذائي)، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (مخبز – تجاري إداري سكني – صناعي – مركز طبي).

وأضاف وزير الإسكان أنه في مدينة المنصورة الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض، بنشاط حضانة، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني – كافتيريات ومطاعم)، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تمّ تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (صناعي)، وفي مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط (تجارى إداري سكني – إداري)، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (سكني تجاري – مركز خدمة وصيانة سيارات – تجاري – إداري)، وفي مدينة بدر، تمّ تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (مدينة طبية – محطة تموين سيارات – تجاري).

تخصيص قطعة أرض لإقامة مطرانية لطائفة الأقباط الأرثوذكس بدمياط الجديدة

وأشار إلى أنَّه في مدينة الصالحية الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تعليمي)، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط (تجاري)، وفي مدينة القاهرة الجديدة تمّ تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمراني مختلط)، وفي مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (طباعة ملابس)، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (مكتب بريد)، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مطرانية لطائفة الأقباط الأرثوذكس.