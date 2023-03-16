النائبة ميرال الهريدي: مبادرة «كتف في كتف» نموذج لترسيخ التكافل المجتمعي

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مبادرة «كتف في كتف»، والتي دشنت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي أكبر مبادرة يتم إطلاقها للحماية الاجتماعية، إذ تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ويتم خلالها توزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية، تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، على الأسر المستحقة للدعم .

مبادرة كتف في كتف

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الرئيس دائما يحرص على دعم محدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتداعيات الأزمات العالمية لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم.

وقالت الهريدي، في بيان لها، اليوم، إن المبادرة تعتبر خطوة هامة، لتفعيل دور العمل الأهلي والتنموي، كما أنها تؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني، ودورها الإيجابي في خدمة المجتمع، لافتة إلى أنها بمثابة ذراعاً فعالا، بجانب الدولة لمجابهة الغلاء، وتكثيف التعاون للتخفيف على كاهل الفقراء، بما يضمن الحماية للأفراد الأكثر احتياجا، وتوفير احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن «كتف في كتف» تمثل نموذجا يحتذى به للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، مثمنة دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما قدمه من مبادرات رائدة في هذا الصدد، فضلا عن تكثيف الجهود بين المؤسسات، تحت مظلة عمل واحدة، لضمان الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من مستحقي الدعم.

ونوهت الهريدي، إلى أن الرعاية الرئاسية التي تحظى بها مثل هذه المبادرات، تبعث رسائل طمأنينة تؤكد أن الدولة المصرية، لن تتخلى عن محدودي الدخل، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها، موجهة الشكر للقيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمصريين بكافة فئاتهم.