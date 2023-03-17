الأرصاد تحذر: الأمطار مستمرة الأسبوع المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأمطار الأسبوع المقبل، موضحة أن موعد الذروة سيكون يوم السبت المقبل، مع نشاط كبير للرياح خاصة على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، كما يسود طقس يوم الاثنين المقبل سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة ونشاط كبير للرياح على المناطق الساحلية الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس غداً الجمعة

بينما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن درجة الحرارة غداً العظمي بمحافظات الوجه البحري 25 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية، والسواحل الشمالية العمي 20 درجة، والصغرى، 14 درجة مئوية، كما يتوقع درجات الحرارة في جنوب سيناء العظمي 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

بينما تكون درجة الحرارة في محافظات شمال الصعيد العظمي 28 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية، وفي محافظات جنوب الصعيد العظمي 31، والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس للفترة من يوم 17 حتى 23 مارس

وكشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، في تصريح لـ«للوطن»، أن طقس يوم الجمعة 17 مارس سوف يكون هناك فرص لأمطار خفيفة بنسبة 20% ونشاط للرياح على المناطق الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما يسود طقس يومي السبت والأحد بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما يسود طقس يوم الاثنين 20 مارس المقبل سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة ونشاط كبير للرياح علي المناطق الساحلية الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

طقس أيام الثلاثاء والأربعاء أمطار ورياح

كما أشار أيضا إلى أن يومي الثلاثاء 21، ويوم الأربعاء 22 مارس، سوف يسود نشاط للرياح علي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.