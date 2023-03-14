سقوط أمطار غزيرة على القليوبية لليوم الثاني.. واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية لليوم الثاني على التوالي، سقوط أمطار غزيرة على عدد من أنحاء المحافظة تسببت في تراكم كميات من المياه في مناطق مختلفة بمطلع الكباري والأنفاق، وجرى الدفع بسيارات ومعدات مواجهة الأمطار لتيسير الحركة المرورية فور هطول الأمطار، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة آثار الأمطار.

أمطار غزيرة على القليوبية

وأعلنت المحافظة في بيان لها، استمرار حالة الطوارئ لمواجهة أمطار القليوبية لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات المقبلة، حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جرى التعامل معها في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

ووجه المحافظ عبد الحميد الهجان، برفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة القليوبية لمواجهة أمطار القليوبية لليوم الثاني على التوالي، كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر وتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

الدفع بالمعدات للتعامل مع أمطار القليوبية اليوم

كما أعطى المحافظ تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لشفط تراكمات مياه الأمطار على الطرق الرئيسية والسريعة، منعا لحدوث إعاقة مرورية، مناشدا المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم النزول أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد حفاظا على حياتهم.

وأمر المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه أمطار القليوبية والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

فيما انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه أمطار القليوبية التي سقطت بكثافة لليوم الثاني على التوالي على بعض المدن.

واستمرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في التعامل مع تجمعات مياه أمطار القليوبية، مع استمرار رفع درجات الاستعداد بكافة مدن المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار.

كما جرى عمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

سقوط كابل تليفون علي رصيف محطة قطارات بنها

كما نفى مصدر بمحطة قطارات بنها بمحافظة القليوبية في بيان، سقوط أسلاك أو كابل كهربائي على رصيف المحطة عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة أمس واليوم.