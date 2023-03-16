مصرع موظف في تصادم سيارة و«توك توك» أمام مستشفى سمالوط بالمنيا

لقي موظف مصرعه، وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة ملاكي بمركبة «توك توك»، أمام مستشفى سمالوط النموذجي بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.

تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» بسمالوط

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «2994 ن ج ع»، ملاكي، و«توك توك»، بدون لوحات معدنية، أمام مستشفى سمالوط النموذجي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة حسام صقر، 46 عاما، مقيم بقرية منقطين بمركز سمالوط، موظف، وكان يستقل التوك توك، وأصيب باشتباه نزيف بالبطن مع بتر كامل بالساق وكسر مضاعف بالذراع الأيسر.

مصرع موظف وإصابة سائق الـ«توك توك»

كما أصيب في الحادث محمود محمد مراد، 25 سنة، سائق الـ«توك توك»، بسحجات وكدمات بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وفي وقت لاحق، وردت إشارة من مستشفي سمالوط تتضمن وفاة المصاب الأول متأثرا بجراحه، وتم التحفظ علي جثته داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي التوك توك وضبط قائد السيارة الملاكي وهي سيدة تدعى «ر.ش»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتحقيق.