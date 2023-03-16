نتائج منافسات اليوم الثالث لكأس العالم للدراجات في القاهرة

أسدل الستار على منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لدراجات المضمار، المقامة على مضمار ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 58 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فرنسا تحصد الميدالية الذهبية لسباق الماديسون سيدات

في نهائي سباق الماديسون سيدات، حققت فرنسا الميدالية الذهبية والدنمارك الفضية ونيوزلندا البرونزية.

وفي منافسات الاسبرنت سيدات، حققت بريطانيا ميداليتين ذهبية وفضية، حيث حصدت المركز الأول والذهبية إيما فينوكان، والمركز الثاني والفضية سوفي كابويل، بينما توجت لاعبة ألمانيا إيما هينز بالميدالية البرونزية.

في نهائي سباق الكيرين رجال، حقق لاعب اليابان شينجي ناكانو المركز الأول والميدالية الذهبية ولاعب ماليزيا محمد شاه شاروم المركز الثاني والفضية، ولاعب اليابان كياي اوتا المركز الثالث والبرونزية.

وفي سباق الأومنيوم رجال، فاز بالميدالية الذهبية الفرنسي توماس بودات، وفي المركز الثاني لاعب إيطاليا اليا فيفياني، والميدالية البرونزية الألماني روجر كلوج.

عزام يسلم الميداليات للفائزين

وسلم الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الميداليات للاعبين الفائزين في السباقات، وقدم لهم التهنئة على النتائج المميزة التي حققهوها في سباقات اليوم ببطولة كأس العالم للدراجات.